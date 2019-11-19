Медведев рассказал об откровенном разговоре с Румасом и сохранении разногласий

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас рассказали журналистам об итогах переговоров, которые прошли во вторник, 19 ноября, в Горках. По мнению российского представителя, разговор получился откровенным и продуктивным, он помог согласовать значительную часть подготовленных для обсуждения дорожных карт по вопросам интеграции. При этом Медведев отметил, что сохраняется рад разногласий, над которыми предстоит дополнительно работать, сообщает "Россия 24".

Переговоры премьер-министров длились более семи часов. Российский представитель рассказал, что некоторые вопросы интеграции государств придется решать на уровне президентов. Дмитрий Медведев отметил, что переговоры с белорусским коллегой получились полезными, с расстановкой акцентов по поводу того, где есть договоренности, а где они отсутствуют. Российский премьер-министр пояснил, что им придется обратиться к главам двух стран, чтобы те провели необходимые консультации.

По итогам разговора Дмитрий Медведев сообщил журналистам, что диалог получился откровенным, и такая характеристика позволит выйти на окончательные решения. Российский премьер напомнил, что ранее был разработан 31 документ по интеграции в различных сферах.

Ранее глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что Россия каждый год "подсовывает" стране новые условия, в результате чего республика постоянно что-то теряет. Лидер Белоруссии даже не постеснялся слов и выразился: "Извините, на хрена нужен тогда такой союз".