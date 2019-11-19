Экс-депутата Хабаровского края задержали по подозрению в убийстве 15-летней давности

Следственный комитет задержал предпринимателя и экс-депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова. Он подозревается в причастности к убийству бизнесмена Евгения Зори в 2004 году. В настоящее время ведомство просит арестовать Мистрюкова.

По словам следователя Басманного суда Москвы, уголовное дело по факту смерти Евгения Зори было возбуждено тогда, когда был найден его труп — в 2004 году. Тело бизнесмена обнаружили на одной из улиц Хабаровска с огнестрельными ранениями. Согласно материалам дела, вину Николая Мистрюкова подтверждают показания свидетелей. Следствием уже проведена очная ставка, по ее результатам и показаниям был задержан бывший депутат Хабаровской краевой думы, сообщает ТАСС.

В то же время защитники Николая Мистрюкова заявили об оказываемом на него следствием давлении, а также отсутствии доказательств его причастности к преступлению 15-летней давности. Адвокат бывшего чиновника заявил в Басманном суде, что уже подходит к концу срок давности привлечения к ответственности по данному убийству.

Мистрюков уже привлекался к этому делу в 2004 году, но тогда с него были сняты подозрения. Адвокаты считают, что задержание бывшего депутата необходимо для того, чтобы получить от него показания на иных лиц.

Николая Мистрюкова называют близким другом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Бывший чиновник владеет 25 процентами ООО "Торэкс", такая же часть принадлежит супруге губернатора Ларисе Стародубовой.