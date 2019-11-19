Ворота сборной России в матче с командой Сан-Марино будет защищать Антон Шунин

Сборная России по футболу во вторник вечером проведет свой последний отборочный матч чемпионата Европы-2020 с командой Сан-Марино. Стал известен стартовый состав российской сборной.

Впервые в нынешнем отборочном цикле ворота нашей команды доверены 32-летнему футболисту "Динамо" Антону Шунину. В последний раз Шунин играл в составе сборной 11 ноября 2011 года. Всего на счету Антона две встречи в составе национальной команды.

Полностью состав российской сборной выглядит следующим образом. Антон Шунин, Сергей Петров, Максим Беляев, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Алексей Миранчук, Алексей Ионов, Артем Дзюба. Первый матч прошел в Саранске и завершился победой россиян 9:0. Вне зависимости от исхода предстоящей встречи наша команда останется на втором месте.