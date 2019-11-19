Ледяные дожди на востоке Канады стали причиной гибели и травмирования людей

В восточной части канадской провинции Квебек выпало до 5 миллиметров ледяных дождей. Погодные капризы стали причиной отмены занятий в школах Монреаля и его пригородах, также участились аварии и случаи травмирования людей.

Плохие условия на дорогах стали причиной гибели как минимум одного человека, он пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Кроме того, непогода привела к увеличению обращений людей в больницы с травмами и ушибами.

Местных жителей предупреждают об опасности скользких дорог и тротуаров, сообщает CBC.