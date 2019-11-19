В Италии задержана банда черных археологов

Спецподразделение итальянских карабинеров по борьбе с преступления в области культуры произвело аресты 23 человек, включая четырех иностранцев, в рамках расследования дела о контрабанде древних предметов, представляющих археологическую ценность.

Как передает телеканал "Россия 24", 80 обысков прошли и в ряде других европейских стран — во Франции, Великобритании, Германии и Сербии.

В числе разграбленных памятников были поселения 5-6 веков до нашей эры. Полицейским удалось найти и вернуть более 10 тысяч ценных артефактов стоимостью до нескольких миллионов евро.