Кубок Дэвиса. Российские теннисисты вышли вперед в матче с испанцами

В Мадриде продолжается розыгрыш Кубка Дэвиса. Сборная России проводит свой второй матч на турнире с хозяевами соревнований. Наши теннисисты вышли вперед после победы Андрея Рублева над Роберто Баутистой-Агутом.

Первая партия осталась за испанцем 6:3. Во второй Андрей взял верх с тем же счетом. В третьем сете соперникам пришлось выявить победителя на тай-брейке 7:6 (7:0). Соперники провели на корте 2 часа 40 минут.

Сборная России повела в счете 1:0. Следующими на корт выйдут Карен Хачанов и Рафаэль Надаль.