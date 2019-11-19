МИД РФ: Россия и Япония сохраняют расхождения в подходах к заключению мира

Россия и Япония сохраняют принципиальные расхождения в подходах к заключению мирного договора. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

По его словам, принципиальные расхождения не преодолены, а без этого продвижение в переговорном процессе затруднительно.

Игорь Моргулов отметил, что во второй половине декабря нашу страну с визитом посетит новый глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, передает ТАСС.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, подписание которого Токио увязывает с решением своей территориальной проблемы. Япония настаивает на возврате ей восьми островов: Кунашира, Итурупа и Малой Курильской гряды (в нее входят Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый, причем последние пять островов в Токио именуют Хабомаи и считают как бы за один остров).

Президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ на встрече в Сингапуре 14 ноября 2018 года договорились ускорить переговорный процесс по подготовке мирного договора.

В середине января на пресс-конференции по итогам 2018 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что требования Японии передать ей южные Курилы противоречат обязательствам страны по уставу ООН, в одной из статей которого написано о незыблемости итогов Второй мировой войны (Япония участвовала в войне на стороне фашистской Германии).