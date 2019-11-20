В музее имени Пушкина открылась выставка фотографического искусства

В Государственном музее имени Пушкина открылась выставка, посвященная 180-летию изобретения фотографии.

В экспозиции находятся 115 редких снимков, существующих в единственном экземпляре. Их собирали по крупицам из музеев Франции, Австрии и России.

Кадры из коллекции представляют развитие сразу трех технологий фотографического искусства — дагеротипа, автохрома и поляроида. Увидеть уникальные фотопортреты, пейзажи и натюрморты можно до конца января.

"Каждая из фотографий, которые отобрала наш куратор, заслуживают того, чтобы оказаться на этой выставке. Многие из них вообще впервые показываются, некоторые не путешествуют. Большое количество изображений чрезвычайно хрупкие", — говорит Марина Лошак, директор музея.

