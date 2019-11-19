Полиция Петербурга: машина Боярского не сбивала человека

Полиция Санкт-Петербурга опровергла информацию, распространенную изданием "Невские новости", об аварии, в которой автомобиль с номерами народного артиста РФ Михаила Боярского якобы насмерть сбил человека.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что эти данные не соответствуют действительности, передает "Интерфакс".

Ранее петербургское СМИ сообщило, что автомобиль с такими же номерами, как у артиста, сбил насмерть человека на улице Оптиков. Причем ДТП произошло около месяца назад.