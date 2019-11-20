Сборная Бельгии разгромила команду Кипра и снова стала соперницей россиян

Матчем в Брюсселе завершился отборочный турнир чемпионата Европы по футболу в группе Iю Сборная Бельгии разгромила команду Кипра с результатом 6:1, выиграв все десять матчей.

Киприоты первыми добились успеха. На 14 минуте отличился Ником Иоанну. Но затем мячи влетали только в ворота островитян. По два раза отличились Кристиан Бентеке и Кевин Де Брейне, один мяч забил Янник Феррейра Карраско. Кипрос Христофору поразил собственные ворота. В итоге победа сборной Бельгии 6:1.

Бельгийцы выиграли все 10 встреч группового турнира и заняли первое место в группе I. В финальном турнире сборная Бельгии сыграет в группе В, где ее соперниками станут команды России и Дании.

Еще один матч в группе I прошел в Глазго, где играли команды Шотландии и Казахстана. Гости выиграли первый тайм за счет гола Бахтиера Зайнутдинова. Но после перерыва дубль Джона Макгинна и гол Стива Нейсмита принесли победу хозяевам поля. В итоге команды расположились следующим образом. 1 место – Бельгия 30 очков. 2 Россия – 24. 3. Шотландия 15. 4. Кипр – 10. 5. Казахстан – 10. 6 Сан-Марино – 0.