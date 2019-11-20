Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает день рождения

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Кирилла сообщила, что свой 73-й день рождения предстоятель отметит служением Божественной литургии в Москве в храме Христа Спасителя.

Накануне патриарх отметил 50-летие пострижения в монашество и служения в священном сане. Архиепископ Каширский Феогност пожелал патриарху "крепости душевных и телесных сил и неоскудевающей помощи Божией в многотрудном первосвятительском служении", сообщает РИА Новости.

Патриарх Кирилл (в миру — Владимир Михайлович Гундяев) родился в Ленинграде 20 ноября 1946 года в семье священника. 27 января 2009 года поместный Собор РПЦ избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. Он стал 16-м Московским патриархом.