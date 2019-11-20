Команда Уэльса пробилась в финальную часть Евро-2020

Двадцатым участником финальной стадии чемпионата Европы стал бронзовый призер предыдущего первенства сборная Уэльса. Валлийцы победили на своем поле сборную Венгрии и заняла второе место в группе Е.

Судьба второго места решалась в очной встрече сборных Уэльса и Венгрии, проходившей в Кардиффе. На 15 минуте Арон Рэмзи после передачи Гарета Бэйла забил первый мяч в ворота венгров. В начале второго тайма полузащитник "Ювентуса" оформил дубль. Валлийцы довели встречу до победы 2:0 и, набрав 14 очков, вышли на итоговое второе место. Венгры с 12 очками остались четвертыми.

На третье место вышла сборная Словакии, обыгравшая в Братиславе сборную Азербайджана с результатом 2:0. В составе победителей отличились Роберт Боженик и Марек Гамшик.

Сборная Хорватии выиграла турнир в группе Е, набрав 17 очков. На 2 месте команда Уэльса – 14 очков. Дальше сборная Словакии – 13 очков, Венгрии – 12, Азербайджана – 1 очко.