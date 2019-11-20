Австрийцы уступили сборной Латвии

Завершился отборочный турнир чемпионата Европы-2020 в группе G. Сборная Польши в упорной борьбе обыграли словенцев 3:2, а второй финалист сборная Австрии уступила в Риге команда Латвии.

Сборная Польши в Варшаве трижды выходила вперед после голов Себастьяна Шиманьского, Роберта Левандовского и Яцека Гуральского. Словенская сборная дважды сравнивала счет усилиями Тима Матавжа и Иосипа Иличича. Но отыграть третий мяч словенцы не смогли. Сборная Польши одержала победу 3:2 и еще сильнее закрепилась на первом месте.

Занявшая второе место сборная Австрии проиграла в Риге команде Латвии 0:1. Марцис Овс забил единственный мяч и принес латвийцам первые очки в турнире. Сборная Македлнии нанесла поражение сборной Израиля также со счетом 1:0. Победу принес гол Бобана Никонова.

Сборная Польши набрала 25 очков и выиграла турнир в группе. На втором месте сборная Австрии 19 очков. По 14 очков у сборных Македонии и Словении. 11 очков набрала сборная Израиля и всего три очка в активе сборной Латвии.