В Санкт-Петербурге трамвай сбил пешеходов, один погиб на месте

На юго-востоке Санкт-Петербурга на Дальневосточном проспекте трамвай номер 23 сбил двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте.

В пресс-службе перевозчика "Горэлектротранс" сообщили, что один из сбитых погиб на месте, другой госпитализирован с тяжелыми травмами.

Известно, что погибший — мужчина 1965 года рождения, госпитализированный — 1958 года рождения, передает ТАСС.