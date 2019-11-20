Хачанов уступил Надалю в матче Кубка Дэвиса

В Мадриде продолжается матч Кубка Дэвиса между сборными России и Испании. Карен Хачанов уступил в двух сетах первой ракетке мира Рафаэлю Надалю, после чего счет стал 1:1.

Карен уступил в первой партии 3:6, но во второй дал бой знаменитому испанцу. Дело дошло до тай-брейка, в котором преуспел Надаль 7:7 (9:7). Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

Счет в матче стал 1:1. Ранее Андрей Рублев обыграл Роберто Баутисту-Агута. Победитель определится в парной встрече Карен Хачанов/Андрей Рублев — Марсель Гранольерс/Фелисиано Лопес.