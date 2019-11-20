Сирийская ПВО отражает ракетную атаку

Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет над южными окрестностями Дамаска.

В Дамаске были слышны мощные взрывы – не менее двадцати за пятнадцать минут, передает РИА Новости.

Пользователи соцсетей публикуют материалы, на которых видно, как в небе взрываются перехваченные ракеты. Также встречаются фотографии взрывов на земле, сообщает "Интерфакс".

В июле этого года в результате воздушной атаки на окрестности Дамаска четыре человека погибли и 21 получил ранения. Атаку совершили ВВС Израиля.

Израиль наносит регулярные удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания вооружений в руки врагов и закрепления там Ирана.

Ранее, в июне, армия обороны Израиля предупредила, что считает сирийские власти ответственными за любые агрессивные действия. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна будет реагировать с большой силой на любую агрессию против нее.