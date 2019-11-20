NASA желает видеть своих астронавтов на МКС

Официальный представитель NASA Гэри Джордан сообщил, что управление собирается приобрести дополнительные места на российском корабле "Союз" для доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию. При этом уточнил, что переговоры продолжаются.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса рассказали, что госкорпорация в ближайшее время примет решение о предоставлении мест астронавтам NASA на "Союзах", передает ТАСС.

До этого на сайте российского Центра подготовки космонавтов была опубликована информация о том, что в ближайших полетах осенью 2020 года и весной 2021 года экипажи будут полностью российскими.