Станислав Черчесов: на Евро мы сыграем со сборной Бельгии иначе

Сборная России по футболу завершила отборочный турнир чемпионата Европы 2020 победой над командой Сан-Марино со счетом 5:0. Наша команда заняла второе место в группе I вслед за сборной Бельгии.

В стартовом составе сборной России произошли изменения. В воротах появился Антон Шунин, не игравший за национальную команду восемь лет. С первых минут на поле вышли защитник Максим Беляев и полузащитник Зелимхан Бакаев. "Мы исходили по составу из медицинских показателей, свои задачи мы уже решили, в том числе и в матче с командой Бельгии. В любом случае Беляеву и Шунину дали возможность себя проявить, учитывая, что они у нас год в команде. Рад, что забили в игре Комличенко и Петров. Бакаев слева играл первый тайм, будучи свежим, и был там очень активен. Мы знали, как там открываться, все ему подсказали. Давайте не будем делать каких-то выводов, посмотрели все позиции, а время покажет. Может, мне показалось, но пока в середине он себя некомфортно чувствует. На флангах ему сподручнее играть", приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

Во время матча часть болельщиков сборной России оскорбляла капитана команды Артема Дзюбу. Станислав Черчесов прокомментировал это неприятное событие. "Думал, ничему удивляться не буду, оказалось — есть чему. Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана — это надо уметь. Оставим это на их совести и будем идти своей дорогой".

Стало известно, что сборной России снова придется сыграть с командой Бельгии. Но уже в групповом турнире финального турнира чемпионата Европы. "Похоже, что мы вновь сыграем с нашими старыми друзьями из сборной Бельгии. Более того, даже на том же стадионе в Санкт-Петербурге. В этот раз все будет по-другому", сказал главный тренер сборной России.