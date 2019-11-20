Известны 20 из 24 участников чемпионата Европы

Стали известны двадцать из двадцати четырех участников предстоящего чемпионата Европы по футболу. Еще двадцать определятся в марте в матчах Лиги наций.

Известны 20 участников чемпионата Европы из 24. На турнир отобрались сборные Бельгии, России, Дании, Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Турции, Украины, Уэльса, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции. Сборная России выступит в группе В, где ее соперницами точно будут команды Бельгии и Дании. Сборная Италии выступит в группе A, голландцы — в группе C, англичане — в группе D, сборная Испании — в группе E, а сборная Германии — в группе F. К немцам может присоединиться сборная Венгрии, при условии попадания на Евро через плей-офф. Сборная Украины попадет в одну группу с командой Голландии.

За оставшиеся четыре путевки поборются команды Исландии, Боснии и Герцеговины, Словакии, Ирландии, Северной Ирландии, Шотландии, Норвегии, Сербии, Болгарии, Израиля, Венгрии, Румынии, Грузии, Северной Македонии, Косово и Белоруссии. Эти 16 команда разделены на 4 группы А, В, С и D, так называемые пути. Пройдут полуфиналы и финалы, состоящие из двух встреч. В группе В сборная Боснии и Герцеговины встретится с командой Северной Ирландии, а команда Словакии — со сборной Ирландии. В пути D сборная Грузии поспорит с командой Белоруссии, а команда Косово сыграет со сборной Северной Македонии. Сборные Норвегии и Сербии сыграют в полуфинале пути С, Соперник сборной Шотландии определится после жеребьевки. Им может оказаться сборная Болгарии, Израиля, Венгрии или Румынии. Оставшиеся три команды отправятся в путь А к сборной Исландии.

Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург станет местом проведения трех встреч группового этапа и четвертьфинал. Команды на турнире будут разделены на шесть групп. Команды, занявшие первые два места в группе, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.