Сенат США поддержал проект о защите прав человека в Гонконге

Сенат конгресса США единогласно одобрил подготовленный законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге".

Документ направлен в Палату представителей, которая ранее приняла аналогичный законопроект. Теперь в случае согласования обеими палатами текста законопроекта, он должен поступить на подпись президенту США Дональду Трампу.

Окончательное решение Трампа еще не принято. Прогнозируются напряженные дебаты по законопроекту среди помощников президента, поскольку часть из них опасается, что если Трамп его подпишет, это навредит процессу подготовки и подписанию американо-китайского соглашения по торговле, сообщает "Интерфакс".

Китайские власти выразили правительству США протест, заявив, что Америка вмешивается во внутренние дела КНР.

Массовые протесты в Гонконге, продолжающиеся с начала июня, были спровоцированы законопроектом об экстрадиции, который впервые позволил бы Гонконгу выдавать подозреваемых материковому Китаю.

Демонстрации переросли в более широкое движение против усиления контроля Пекина над азиатским финансовым центром. Хотя власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции, ситуация в городе остается напряженной.

За это время полиция задержала почти 4,5 тысячи человек, младшему из которых 11 лет, свыше 1,5 тысячи человек были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских.

В последние дни протестующие сменили тактику и стали оккупировать кампусы университетов. Из соображений безопасности все учебные заведения закрыты. Гонконг уже несколько дней подряд переживает транспортный коллапс, демонстранты перешли от многотысячных шествий к блокированию дорог, тоннелей и мостов, передает РИА Новости.

На днях журнал Liaowang Weekly заявил, что молодые люди в Гонконге получали деньги после участия в недавних антиправительственных митингах. Средняя сумма за участие в митинге, как утверждается, составляла 5 тыс. гонконгских долларов на человека.

В сообщении издания говорится, что основными виновниками и источниками финансирования протестов являются американские НПО, имеющие тайную сеть контактов и агентов для проникновения в университетские кампусы.