Совет Федерации предложил наказывать за любое нарушение тишины ночью

Совет Федерации предложил внести ответственность за любое нарушение тишины и покоя граждан в ночные часы — с 23:00 до 07:00.

Громкое пение, взрыв петард, использование звуковоспроизводящих устройств – все это может стать причиной штрафа от одной до трех тысяч рублей.

Уточняется, что звуки сирен скорой помощи и других экстренных служб, а также нарушений тишины, связанных с пресечением правонарушений, проведением массовых мероприятий и праздников, не будут подпадать под возможные изменения Кодекса об административных правонарушениях, передают "Известия".

В настоящее время под нарушением тишины подразумеваются крики и очень громкие звуки, игра на музыкальных инструментах, проведение строительных работ. В Совете Федерации констатируют: в некоторых регионах страны нарушение тишины остается безнаказанным.