Российские теннисисты уступили испанцам в Кубке Дэвиса

В Мадриде продолжается розыгрыш Кубка Дэвиса. Сборная России уступили хозяевам соревнований испанцам 1:2.

Сначала Андрей Рублев нанес поражение Роберто Баутисте-Агутк, а Карен Хачанов уступил первой ракетке мира Рафаэлю Надалю в двух партиях. Судьбу матча решала парная встреча, в которой Карен Хачанов и Андрей Рублев уступили Марселю Гранольерсу и Фелисиано Лопесу — 4:6, 6:7 (5:7).

В среду сыграют сборные Испании и Хорватии. Накануне россияне обыграли хорватов 3:0. В четвертьфинал выходят победители групп и две лучшие команды из числа занявших вторые места.