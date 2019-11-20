Тема:

ЖКХ 25 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
20 ноября 201905:31

В Барнауле в мороз без тепла остались более 20 домов и два детских сада

Владимир Смирнов/ТАСС

Авария на тепловой сети в Барнауле оставила без тепла 23 жилых дома и два детских сада. Температура воздуха опустилась до минус 27 градусов.

По сообщению пресс-службы мэрии города, без тепла остаются около 2,5 тысячи человек. Зона проведения работ огорожена, дорожные службы работают на месте аварии, но видимость там плохая. Администрация детских садов обзванивает родителей, чтобы они не приводили детей в детские сады.

Отмечается, что в случае необходимости в готовность будут приведены два пункта временного проживания. Также людям обещаны обогреватели, сто штук которых находится в резерве.

Минувшей зимой в Алтайском крае и, в частности, в Барнауле неоднократно происходили аварии на водо- и теплосетях. Износ этих линий жилищно-коммунального хозяйства в регионе достигает порядка 50-70%, сообщает ТАСС.

Ранее по теме

Сейчас

02:45

Сирийская ПВО отражает ракетную атаку

02:31

В Санкт-Петербурге трамвай сбил пешеходов, один погиб на месте

21:25

Россия и Белоруссия подготовят новые версии дорожных карт

20:50

Ляшко избежал ареста за драку с депутатом Рады

19:50

"Газпром" заполнил газом обе нитки "Турецкого потока"

18:13

"Золотую акцию" "Яндекса" продадут за 1 евро

17:20

В Конгрессе США начинаются открытые слушания об импичменте Трампа

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Сирийская ПВО отражает ракетную атаку

Сирийская ПВО отражает ракетную атаку

2 часа назад
Сборная России разгромила команду Сан-Марино в последнем отборочном матче

Сборная России разгромила команду Сан-Марино в последнем отборочном матче

5 часов назад
Медведев рассказал об откровенном разговоре с Румасом и сохранении разногласий

Медведев рассказал об откровенном разговоре с Румасом и сохранении разногласий

8 часов назад

Трансляции

10:00

Инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!"
12:45

Владимир Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!"
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
Сенат США поддержал проект о защите прав человека в Гонконге

Сенат США поддержал проект о защите прав человека в Гонконге

1 час назад
В Барнауле в мороз без тепла остались более 20 домов и два детских сада

В Барнауле в мороз без тепла остались более 20 домов и два детских сада

20 минут назад
Российские деятели культуры откликнулись на призыв по спасению Венеции

Российские деятели культуры откликнулись на призыв по спасению Венеции

3 часа назад
Топ-10 вдохновляющих директоров IT-компаний

Топ-10 вдохновляющих директоров IT-компаний

22 часа назад
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает день рождения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает день рождения

54 минуты назад
В Эквадоре найдены 2000-летние останки младенцев в "шлемах" из черепов других детей

В Эквадоре найдены 2000-летние останки младенцев в "шлемах" из черепов других детей

11 часов назад
"Дебют шизофрении": адвокат Соколова рассказал о возможном влиянии фазы Луны

"Дебют шизофрении": адвокат Соколова рассказал о возможном влиянии фазы Луны

14 часов назад
В музее имени Пушкина открылась выставка фотографического искусства

В музее имени Пушкина открылась выставка фотографического искусства

5 часов назад
Кочабамба не сдается: сторонники Моралеса продолжают сопротивление

Кочабамба не сдается: сторонники Моралеса продолжают сопротивление

8 часов назад
Что покажут на автосалоне в Лос-Анджелесе? Обзор главных новинок

Что покажут на автосалоне в Лос-Анджелесе? Обзор главных новинок

15 часов назад
Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

18 часов назад
"Другая вечерня" в зале "Зарядье"

"Другая вечерня" в зале "Зарядье"

20 часов назад
"Проплаченный бунт". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Проплаченный бунт". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

18.11.2019 19:48
"Чувствую себя птицей": мальчик без ног стал популярным скейтером в Петербурге

"Чувствую себя птицей": мальчик без ног стал популярным скейтером в Петербурге

15.11.2019 20:58
5 декабря выйдет фильм "Ржев". Смотрите первый трейлер

5 декабря выйдет фильм "Ржев". Смотрите первый трейлер

14.11.2019 10:00
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
Станислав Черчесов: на Евро мы сыграем со сборной Бельгии иначе

Станислав Черчесов: на Евро мы сыграем со сборной Бельгии иначе

2 часа назад
Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде

Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде

7 часов назад
Экс-депутата Хабаровского края задержали по подозрению в убийстве 15-летней давности

Экс-депутата Хабаровского края задержали по подозрению в убийстве 15-летней давности

8 часов назад
"Фаберже и придворные ювелиры": в Историческом музее открылась выставка-премьера

"Фаберже и придворные ювелиры": в Историческом музее открылась выставка-премьера

8 часов назад
"Я даже не Д’Артаньян": Ляшко избежал ареста за драку с депутатом Рады

"Я даже не Д’Артаньян": Ляшко избежал ареста за драку с депутатом Рады

9 часов назад
Анонимное "Предупреждение". Увидела свет новая скандальная книга о Трампе

Анонимное "Предупреждение". Увидела свет новая скандальная книга о Трампе

9 часов назад
Последний этап: "Газпром" заполнил газом обе нитки "Турецкого потока"

Последний этап: "Газпром" заполнил газом обе нитки "Турецкого потока"

9 часов назад
Крюгер vs Пеннивайз: какие персонажи ужасов самые популярные в России

Крюгер vs Пеннивайз: какие персонажи ужасов самые популярные в России

10 часов назад
Samsung готовит доступный смартфон на флагманском процессоре

Samsung готовит доступный смартфон на флагманском процессоре

10 часов назад
В отеле под Владимиром гостей регистрирует робот Михалыч

В отеле под Владимиром гостей регистрирует робот Михалыч

11 часов назад
"Золотую акцию" "Яндекса" продадут за 1 евро

"Золотую акцию" "Яндекса" продадут за 1 евро

11 часов назад
Сводный хор из тысячи человек исполнит песни Александры Пахмутовой

Сводный хор из тысячи человек исполнит песни Александры Пахмутовой

11 часов назад
Секрет раскрыт? Долгожители обладают уникальной иммунной системой

Секрет раскрыт? Долгожители обладают уникальной иммунной системой

12 часов назад
На портале госуслуг появится "единое окно" для жалоб

На портале госуслуг появится "единое окно" для жалоб

12 часов назад
Недостаточно доказательств: Швеция прекратила дело Ассанжа

Недостаточно доказательств: Швеция прекратила дело Ассанжа

13 часов назад
С профицитом: Госдума приняла бюджет на 2020-22 годы

С профицитом: Госдума приняла бюджет на 2020-22 годы

13 часов назад
Судьба пивоваренного завода: власти и застройщик учтут пожелания москвичей

Судьба пивоваренного завода: власти и застройщик учтут пожелания москвичей

13 часов назад
Генетики научились предсказывать внезапную сердечную смерть

Генетики научились предсказывать внезапную сердечную смерть

13 часов назад
MacBook или квартира? Стоимости ноутбука хватит на годы аренды жилья

MacBook или квартира? Стоимости ноутбука хватит на годы аренды жилья

14 часов назад
Никита Михалков расшифровал "русский код"

Никита Михалков расшифровал "русский код"

14 часов назад
В Подмосковье понизят максимальную скорость (уже известно, где именно)

В Подмосковье понизят максимальную скорость (уже известно, где именно)

14 часов назад
Предвестница жизни? На комете нашли сложную органику

Предвестница жизни? На комете нашли сложную органику

14 часов назад
Пропавшую журналистку нашли живой: она забилась в щель

Пропавшую журналистку нашли живой: она забилась в щель

15 часов назад
"Переоцененный педофил": на Западе меняют отношение к Полю Гогену

"Переоцененный педофил": на Западе меняют отношение к Полю Гогену

15 часов назад
"Дуэт" на троих: Бестемьянову сватали с Букиным, а она развела Бобрина

"Дуэт" на троих: Бестемьянову сватали с Букиным, а она развела Бобрина

15 часов назад
Жители Сургута "обняли" парк, который хотят вырубить

Жители Сургута "обняли" парк, который хотят вырубить

15 часов назад
Исследователи определили рацион, который защищает от гриппа

Исследователи определили рацион, который защищает от гриппа

15 часов назад
ГИБДД сможет следить за водителем через камеру в машине

ГИБДД сможет следить за водителем через камеру в машине

16 часов назад
Транспорт и еда: Mail.ru Group и Сбербанк создали совместное предприятие

Транспорт и еда: Mail.ru Group и Сбербанк создали совместное предприятие

19 часов назад
Мировая премьера сочинения Антона Рубинштейна прозвучит в Доме музыки

Мировая премьера сочинения Антона Рубинштейна прозвучит в Доме музыки

18.11.2019 09:00

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку