В Барнауле в мороз без тепла остались более 20 домов и два детских сада

Авария на тепловой сети в Барнауле оставила без тепла 23 жилых дома и два детских сада. Температура воздуха опустилась до минус 27 градусов.

По сообщению пресс-службы мэрии города, без тепла остаются около 2,5 тысячи человек. Зона проведения работ огорожена, дорожные службы работают на месте аварии, но видимость там плохая. Администрация детских садов обзванивает родителей, чтобы они не приводили детей в детские сады.

Отмечается, что в случае необходимости в готовность будут приведены два пункта временного проживания. Также людям обещаны обогреватели, сто штук которых находится в резерве.

Минувшей зимой в Алтайском крае и, в частности, в Барнауле неоднократно происходили аварии на водо- и теплосетях. Износ этих линий жилищно-коммунального хозяйства в регионе достигает порядка 50-70%, сообщает ТАСС.