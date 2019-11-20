Снегопад заставил главу Приморья добираться на работу пешком

В Приморье глава региона Олег Кожемяко раскритиковал власти Владивостока за плохую уборку снега.

Город второй день стоит в огромных пробках после сильной метели, заторы достигали максимальных 10 баллов. Пешеходы, несмотря на сугробы на тротуарах, шли быстрее автомобилей, сообщает "Россия 24".

Кроме того, в регионе отменили более 60 междугородных автобусных рейсов, десятки пассажирских самолетов задержались с вылетом в аэропорту.

Как заявил губернатор, он сам из-за транспортного коллапса предпочел добираться до работы пешком.