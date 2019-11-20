Американский астронавт Морган промочил ноги в открытом космосе

Американский астронавт промочил ноги в открытом космосе.

Инцидент произошел во время одного из запланированных выходов Эндрю Моргана. Астронавт провел шесть с половиной часов в открытом космосе, а когда вернулся на станцию, обнаружил воду в своем правом ботинке, передает "Россия 24".

По словам представителя NASA, причиной стала небольшая пробоина в скафандре. Сейчас специалисты ведомства выясняют, как такое могло произойти. При этом, как заявляют в космическом агентстве, на график выходов в открытый космос ситуация не повлияет.

В декабре американский астронавт вместе с итальянским коллегой должны будут провести ремонтные работы прибора для поиска темной материи.