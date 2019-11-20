Снежный циклон нарушил энергоснабжение на Сахалине

Десять населенных пунктов Сахалина были обесточены из-за мощного снежного циклона с сильным ветром. Без света частично остались, в том числе, Южно-Сахалинск, Невельск и Холмск.

Аварийные бригады уже почти закончили работу, осталось восстановить электроснабжение в одном селе. По прогнозу синоптиков, сегодня непогода охватит Сахалин полностью -- почти во всех его районах объявлено штормовое предупреждение.

Два циклона обрушились на Дальний Восток ещё в понедельник. Под ударом, кроме Сахалина, оказались Амурская и Еврейская автономная области, Хабаровский край и Приморье. Во всех этих регионах прошли сильные осадки с ветром, на дорогах возникли огромные снежные заносы, была нарушена работа транспорта, передает телеканал "Россия 24".