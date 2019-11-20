Копия картины "Мона Лиза" продана более чем за 600 тысяч долларов

Копию легендарной картины "Мона Лиза" XVII века продали более чем за 600 тысяч долларов.

Торги на парижском аукционе начались примерно с 55 тысяч. Полотно выставил на продажу бельгиец Вим Дельвуа. Он приобрел ее в 2010 году за 35 тысяч евро, передает "Россия 24".

По словам специалистов Sotheby's, проданная "Мона Лиза" — очень качественная. Это одна из многочисленных копий, которые были созданы между XVI и XIX веками. Любопытно, что реплика чуть больше, чем сам шедевр да Винчи.

Подлинную "Мону Лизу" работы можно увидеть в парижском Лувре. Картина оценена в 850 миллионов долларов с учетом инфляции.