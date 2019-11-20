Два голевых паса Малкина не спасли "Питтсбург" от домашнего проигрыша

Сыграно шесть встреч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Питтсбург Пингвинз" уступил дома "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:5 в дополнительное время.

"Пингвины" вели по ходу матча 2:0, потом 4:2. Две шайбы были заброшены после передач Евгения Малкина. Но "островитяне" сумели уйти от поражения в конце третьего периода – 4:4, а в дополнительном периоде провести победный гол. Вратарь гостей Семен Варламов отразил 27 бросков.

"Флорида Пантерз" н своей площадке оказалась сильнее "Филадельфии Флайерз" 5:2. У победителей два голевых паса отдал Евгений Дадонов, а Сергей Бобровский отбил 35 бросков. Защитник "летчиков" Иван Проворов результативных действий не совершил.

"Нью-Джерси Дэвилз" дома проиграл "Бостон Брюинз" 1:5. Единственная шайба в ворота гостей была заброшена после передачи Никиты Гусева. "Коламбус Блю Джекетс" на своей площадке одолел "Монреаль Канадиенс" 5:2. "Миннесота Уайлд" в гостях выиграл у "Баффало Сейбрз" 4:1. "Оттава Сенаторз" также на выезде переиграла "Детройт Ред Уингз" 4:3. Нападающий "сенаторов" Владислав Наместников набрал две минуты штрафа.