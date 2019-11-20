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20 ноября 201905:21

Новым тренером "Тоттенхэма" станет Жозе Моуринью

EPA

Португальский специалист Жозе Моуринью в ближайшее время возглавит лондонский "Тоттенхэм Хотспур". Он заменит аргентинца Маурисио Почеттино, отправленного накануне в отставку.

О скором назначении Моуринью новым тренером "шпор" сообщил итальянский спортивный журналист Танкреди Пальмери. "Тоттенхэм" станет третьим клубом английской премьер-лиги в тренерской карьере португальца. Ранее он работал с лондонским "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Маурисио Почеттино, тренировавший "шпор" с 2014 года, был отправлен в отставку во вторник. Причиной увольнения стало неудачное выступление лондонцев в нынешнем сезоне.

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