Новым тренером "Тоттенхэма" станет Жозе Моуринью

Португальский специалист Жозе Моуринью в ближайшее время возглавит лондонский "Тоттенхэм Хотспур". Он заменит аргентинца Маурисио Почеттино, отправленного накануне в отставку.

О скором назначении Моуринью новым тренером "шпор" сообщил итальянский спортивный журналист Танкреди Пальмери. "Тоттенхэм" станет третьим клубом английской премьер-лиги в тренерской карьере португальца. Ранее он работал с лондонским "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Маурисио Почеттино, тренировавший "шпор" с 2014 года, был отправлен в отставку во вторник. Причиной увольнения стало неудачное выступление лондонцев в нынешнем сезоне.