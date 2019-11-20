На новогодние каникулы россияне уедут в Эмираты, Вьетнам и на Кубу

Дед мороз мажет нос. Рост спроса россиян на новогодние туры составил от 17 до 50 процентов по некоторым направлениям. При этом особой популярностью пользуются теплые страны.

По данным Ассоциации туроператоров России, самыми желанными местами для проведения новогодних каникул стали такие страны как Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминикана и Вьетнам. При этом европейские направления не вошли даже топ-10 этого отпускного рейтинга, сообщает "Россия 24".

Такая непопулярность Старого Света объясняется почти полным отсутствием чартерных рейсов и, как следствие, высокой ценой поездки, которая почти в 2 раза превышает стоимость недорогого тура в Азию.

Также еще одной интересной тенденцией выездного туризма стал рост популярности иранского направления.