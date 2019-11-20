В Москве произошло крупное ДТП

Крупная автоавария произошла в Москве: сразу три грузовика столкнулись в Кутузовском тоннеле на западе города.

По предварительным данным, пострадали три человека, они госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Два из трёх автомобилей принадлежат дорожным службам. Из-за столкновения перекрыты две полосы съезда с Третьего транспортного кольца в сторону центра Москвы, сообщает телеканал "Россия 24".