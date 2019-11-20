В 2019 году в Сочи из Израиля приехало в три раза больше туристов

Сочи в 2019 году принял около 110 тысяч человек из Израиля, половина из которых приехала в туристических целях, что в три раза больше, чем в 2018 году. Более половины приехавших побывали в местном казино.

По словам представителя администрации Сочи, иностранцев привлекает доступность туристических услуг, основанной на выгоде из-за разницы курса валют. Кроме того, перелет из Тель-Авива в Сочи занимает чуть больше двух часов, что удобно для формата туров выходного дня.

Помимо этого, за 10 месяцев нынешнего года игорную зону посетили более 66 тысяч израильтян, хотя год назад их было около 40 тысяч человек, сообщает ТАСС.