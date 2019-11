Первая шайба Каменева в сезоне принесла "Колорадо" победу над "Калгари"

В Калгари завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местными "Флэймз" и "Колорадо Эвеланш". Гости оказались сильнее соперника со счетом 3:2. Победную шайбу в составе "лавин" забросил российский нападающий Владислав Каменев.

Она оказалась для него первой в нынешнем сезоне. Также за "Колорадо" отличился Андрэ Бураковский, оформивший дубль. Голевую передачу на свой счет записал российский форвард "лавин" Валерий Ничушкин.

Vlad Kamenev gets his first goal of the season off a beautiful pass from JT Compher!#GoAvsGo pic.twitter.com/Cz8HummhXA