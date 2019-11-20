Мини-футбол. Российский клуб КПРФ с победы стартовал в Лиге чемпионов

В Москве матчем группы А между российским клубом КПРФ и "Мостаром" из Боснии и Герцеговины стартовал элитный раунд Лиги чемпионов по мини-футболу. Хозяева паркета добились уверенной победы, разгромив соперника со счетом 7:2.

За российскую команду хет-трик оформил Арсер Багиров. Помимо него отличились Артем Ниязов, Паулиньо, Лин и Андрей Понкратов. У гостей мячи забили Владан Весич и Йован Лазаревич.

В следующем туре КПРФ сыграет с клубом "Халле-Гойк" из Бельгии. Встреча между ними состоится 20 ноября.