В крушении вертолета в Афганистане погибли два американских джи-ай

Два американских военнослужащих погибли при крушении вертолета в Афганистане 20 ноября. Пентагон не приводит подробностей произошедшего, сообщает ТАСС.

Вероятнее всего вертолет упал по техническим причинам. Военные США заявили, что нет никаких оснований утверждать, что "геликоптер был сбит вражеским огнем".

Погибшие в Афганистане выполняли миссию НАТО "Решительная поддержка". Имена погибших не называются до уведомления родственников о гибели их близких.