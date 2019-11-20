Денис Мацуев: все участники "Синей птицы" уже победители

Денис Мацуев — пианист-виртуоз, общественный деятель, народный артист и лауреат Государственной премии России. Его имя навсегда связано с традициями легендарной русской фортепианной школы, высочайшим качеством музыкальных программ и глубиной художественных интерпретаций. А еще Мацуев член жюри Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица". Нам удалось поймать Дениса Леонидовича в небольшом техническом перерыве во время записи нового сезона конкурса, и он любезно согласился ответить на несколько вопросов.

- Денис Леонидович, вы — победитель XI Международного конкурса им. П.И. Чайковского, участник десятков всемирно известных музыкальных фестивалей. Неоднократно вас приглашали в жюри. Что отличает "Синюю птицу", чем конкурс интересен для зрителя, для жюри?

- Вы знаете, я бы не называл "Синюю птицу" конкурсом, а жюри не называл бы жюри, потому что все, кто участвует в "Синей птице", уже победители. Здесь нет разделения на первое, второе, третье место и обиженных нет, а это самое главное. Дети настолько тонкий организм, не дай бог их обидеть. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы каждый получил свой шанс. "Синяя птица" была придумана не для того, чтобы в одночасье этих детей узнали миллионы, а чтобы у них, их родителей и педагогов появился тонус. Потому что только в этом триумвирате рождается настоящее, а если один из этих механизмов барахлит, ничего хорошего не выйдет. И выступающим надо осознавать, что участие здесь — это шанс, отчасти аванс, чтобы ни у кого не появилось мысли, будто выступив на "Синей птице", они стали звездами. Такую мысль надо гнать от себя, уничтожая ее на корню.

- Разве это лучшее, что может быть в жизни — стать звездой?

- О том, что кто-то из них стал звездой, мы сможем сказать лет через 10-15 упорного труда, а пока мы находим, обнаруживаем в них уникальные искорки. Хотя у многих уже сейчас виден огромный потенциал. Напутствуя детей, мы всегда говорим им: с завтрашнего дня у вас все начнется с чистого листа, и это будет самое трудное испытание. У вас уже есть успех, триумф, но теперь нужно будет каждый день доказывать, что вы оказались достойны выбора.

У меня происходит то же самое: каждый день я выхожу на сцену в разных странах, и публика, пришедшая на концерт сегодня, не знает и не хочет знать, что вчера у меня было триумфальное выступление. Я должен сейчас выдать высочайший класс. У меня есть бренд "победитель конкурса Чайковского". Казалось бы, прошел 21 год, но каждый раз с тех пор, как я победил, первый шаг на сцену — большая ответственность. Этот бренд мне приходится подтверждать каждый день. И это огромная работа.

Я испытываю невероятное счастье и большое удовольствие от того, что мы здесь присутствуем. Мы видим искорки таланта, в основном появляющиеся вопреки всему. Вопреки, понимаете? Как правило, это самородки из маленьких городков нашей страны, из сел или деревень и не из музыкальных семей. На вопрос, как такое возможно, у меня ответа нет. Может и хорошо, что его нет. Пусть они и дальше появляются. Наша задача их оградить, огранить и попытаться сделать все возможное, чтобы из них получились крупные и глубокие музыканты.

- Как можно оградить от чего-либо участников шоу, пусть и детей?

- Это не шоу! Понятно, что некий элемент развлекательной программы присутствует, телевидение есть телевидение. Но в этой передаче у телевидения настоящий гуманистический, нравственный эффект. У нас не бывает подделок. Это не цирк, не дрессировка, мы находим настоящие таланты, у которых есть шанс стать большими артистами. А наша задача не закружить им голову. Эта первая опасность любого детского конкурса здесь удваивается, потому что уже шестой сезон нас смотрит огромная телевизионная аудитория. И я еще раз хочу сказать "браво" всем, кто придумал эту историю, Даше Златопольской и команде канала "Россия 1". Они пошли на эксперимент, и в прайм-тайм, в самое смотрибельное время на федеральном канале выступают дети, звучит классическая музыка. Народное, джазовое, актерское мастерство смотрят миллионы человек. Значит, это востребовано. Понимаете, телевизор не обманешь, все "голосуют" рейтингом (не очень люблю это слово, но тут оно верное). "Синюю птицу" смотрят, потому что она настоящая!

- Как вы сказали, основные конкурсанты — это дети, у которых, скорее всего, никогда не было возможности выйти на сцену, кроме как в музыкальной школе и местном клубе. Какой совет вы, большой артист, могли бы дать этим детям перед выходом на сцену?

- Знаете, иногда у них есть, чему поучиться. Чем отличается это поколение от нашего, кроме того, что они живут в другую эпоху, в другом темпоритме, в другом образе технологий? Ничем. Дети есть дети. Они выходят на сцену и волнуются. И самое главное их качество помимо большого таланта — уметь скрыть это волнение. Некоторые, совсем маленькие, не очень понимают, что происходит, но 11-12 лет — это уже сложившийся организм. И умение скрыть волнение — это тоже мастерство, талант. Есть только один дубль, второго не дано. И у них есть три минуты, чтобы показать все, на что они способны. Мы не устаем поражаться этому. Мы не жюри, мы их большие поклонники. Мы их фанаты.

- То, что вы их поклонники, ясно и по тому, что многих вы берете...

- Сразу под свою опеку, безусловно. Каждый год я приглашаю их в свои фестивали, в свои проекты. Победившая в прошлом году балалаечница Настя Тюрина — абсолютная сенсация последнего сезона. Я не боюсь этих слов. Куда бы я ее ни привез, помимо детского обаяния все отмечают ее невероятное мастерство. И она растет, она все время занимается, учит новое. Ее педагог не дает Насте расслабиться, у нее замечательные родители, у которых, слава богу, крышу не снесло. Или Елисей Мысин. Помните, музыкальный самородок из Ставрополя? Он завоевывает популярность, делая большие успехи. Он пишет музыку, постоянно занимается, у него потрясающий педагог Наталья Трулль, один из лучших в нашей стране. Она работает в Центральной музыкальной школе при Консерватории — в лучшей школе мира. Их жизнь — подтверждение того, что "Синяя птица" не разовая история.

- Сегодня мы видели несколько интересных выступлений. Вы уже продумываете, как пригласить этих детей на одну с вами на сцену?

- Посмотрим. Давайте вернемся к этому разговору, когда этот сезон "Синей птицы" завершит свою программу.

Премьера нового сезона конкурса "Синяя птица" состоялась 17 ноября. Следующий выпуск программы смотрите в эфире телеканала "Россия 1" 24 ноября в 18:10.