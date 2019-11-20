От любви до ненависти: болельщики сборной России оскорбили Артема Дзюбу

Заключительный матч сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино завершился скандалом. Во время игры Артем Дзюба подвергся обструкции со стороны части российских болельщиков. После окончания встречи футболист не стал подходить к трибунам.

Еще недавно капитана национальной команды болельщики готовы были носить на руках. Он стал одним из главных героев прошедшего в России чемпионата мира, а также лучшим бомбардиром сборной в отборочном раунде Евро-2020.

Однако крупное поражение россиян в игре с бельгийцами, в которой Дзюба действовал не лучшим образом, все изменило. На матче с Сан-Марино Артем столкнулся с агрессивным поведением российских болельщиков, которые негативно высказывались в адрес нападающего.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер национальной команды Станислав Черчесов выразил недоумение по поводу поведения части болельщиков. Кроме того, в Instagram сборной России появилось заявление, связанное с оскорблениями Артема Дзюбы. От лица команды выступил Георгий Джикия, рассказавший, как в стане сборной восприняли инцидент с российским капитаном.

Напомним, что сборная России досрочно отобралась на чемпионат Европы-2020. В выездном матче с Сан-Марино национальная команда добилась победы со счетом 5:0.