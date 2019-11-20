В научном центре "Сириус" введут особый налоговый режим для разработчиков

В сочинском "Сириусе" введут особый налоговый режим. Резиденты научного центра будут освобождены от уплаты налога на имущество организаций, на прибыль, а также НДС. Помимо этого, будут установлены пониженные тарифы на страховые взносы. Льготы будут действовать в течение десяти лет, с того момента, как компания получила статус участника проекта. Такая мера стимулировать разработки в высокотехнологичных сферах экономики, сообщает ГТРК "Кубань" со ссылкой на пресс-службу ИНТЦ "Сириус".

Особые условия ожидают и иностранных граждан, принимающих участие в проекте. Решать научно-технологические задачи резидентам "Сириуса" будет проще благодаря специальному таможенному регулированию импортируемых материалов и оборудования.

Отметим, что собственные представительства и филиалы в Сочи уже открыли ведущие российские компании. Среди первых участников проекта — "РЖД", "Яндекс" и "ВКонтакте".

Напомним, 8 ноября согласно постановлению правительства создан инновационный центр "Сириус". Направлениями его деятельности является реализация приоритетов научного и технологического развития государства за счет инвестиций в отечественные исследования и разработки, их продвижение и коммерциализацию, и привлечения к участию в перспективных научных проектах молодых инженеров и ученых.