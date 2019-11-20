Колыма победила в конкурсе Минкультуры РФ на создание модельной библиотеки

Колыма победила в отборочном конкурсе Министерства культуры России на создание залов для чтения современного формата. В рамках нацпроекта "Культура" в поселке Палатка открыли первую в регионе модельную библиотеку. Там будет можно читать лежа, рисовать на стенах и отдохнуть между занятиями. На эти цели направили 10 миллионов рублей.

Новое оборудование для первой на Колыме модельной библиотеки первыми опробуют сами библиотекари. Как уточняет "Вести Магадан", это передвижная панель для развивающих игр, управляется тактильно и содержит в себе множество информации, которая еще будет обновляться. Директор библиотечной системы Хасынского округа Оксана Новицкая рассказала, что развивающие игры абсолютно интуитивные. Панель особенно понравится младшеклассникам, хотя поначалу заинтересовала и старших школьников.

Традиционная библиотека превратилась в площадку для игр, общения и самообразования. Сегодняшние выпускники Палатки уже намерены здесь готовиться к выпускным экзаменам. Для этого имеются книги, компьютеры и высокоскоростной Интернет.

Новая библиотека располагается на площади в 270 квадратных метров. Предварительно было проведено анкетирование жителей поселка, на основании чего разработали концепцию зонирования библиотечного пространства. Значительно обновлен книжный фонд, налаживают систему допуска к электронному каталогу. Все в библиотеке будет автоматизировано. Читатели получат доступ к единому каталогу, поэтому любую книгу долго искать не придется.

В новом формате и с современным подходом в регионе надеются вернуть читателя, который готов перейти от бумажной книги к электронной, и конечно, пробудить интерес к чтению у молодежи. Модельная библиотека в поселке Палатка – первая, но власти Колымы уверены — не последняя. Заявки на преобразование в Минкульт региона уже подали несколько муниципальных библиотек. Сергей Носов, губернатор Магаданской области рассчитывает, что регион будет получать поддержку в виде грантов для развития таких центров. "Вскоре здесь также появится доступ к национальной электронной библиотеке. Посетители смогут отсюда посмотреть различные презентации, побывать на художественных выставках или спектаклях известных театров", подчеркнул глава региона.