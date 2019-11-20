Собчак шагает впереди: опубликован рейтинг самых богатых Instagram-блогеров

Больше всех на рекламе в Instagram зарабатывает телеведущая и генеральный продюсер телеканала "Супер"Ксения Собчак. Она получила за год один миллион и 600 тысяч долларов. Это следует из опубликованного сайтом российской версии журнала Forbes рейтинга российских блогеров. На втором месте известная по выпускам туристической программы "Орел или Решка" телеведущая Регина Тодоренко. Ее заработок в Instagram – 860 тысяч долларов в год.

Тройку лидеров замкнула еще одна телеведущая – Ольга Бузова. Певица на рекламе в своих постах получила столько же, сколько и Тодоренко, сообщает РИА Новости.

На сто тысяч долларов меньше получил автоблогер и чемпион мира по игре NeedFor Speed Алан Енилеев. А пятерку самых зарабатывающих в Instagram замкнула певица Полина Гагарина. Ее годовой доход от этого составил 770 тысяч долларов.

При составлении рейтинга Forbes проанализировал аккаунты российских Instagram-блогеров с общим числом подписчиков более двух миллионов человек. После этого были отобраны 15 блогеров, которые, исходя из стоимости размещения публикаций, заработали с 1 июня 2018 года по 31 мая 2019 года больше других.

В рейтинг Forbes также вошли певица Елена Темникова, киноактриса Анна Хилькевич, продюсер Яна Рудковская, телеведущая Ида Галич и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Хабиб также в июле 2019 года возглавил рейтинг Forbes самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет. В его тройку также вошли телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин.