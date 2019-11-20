Пропавшая на Кубани школьница сутки просидела в выгребной яме туалета

Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в яме общественного туалета, где она просидела более суток, передает "Интерфакс".

На прогулку Елизавета отправилась около пяти часов вечера 18 ноября, но домой в тот день она не вернулась. Более суток волонтеры и полицейские прочесывали окрестности хутора Родниковского и нашли школьницу поздним вечером 19 числа в выгребной яме общественного туалета — тут одетая в казачью форму школьница все это время и провела.

Девочку экстренно доставили в больницу с переохлаждением, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Проводится доследственная проверка.