Жозе Моуринью возглавил английский "Тоттенхэм"

Пресс-служба английского клуба "Тоттенхэм Хотспур" объявила о назначении на пост главного тренера команды Жозе Муоринью. Контракт с 56-летним португальским специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23. Подробности соглашения пока не разглашаются.

"Жозе является одним из самых успешных тренеров в современном футболе. Он отличный тактик. Моуринью добился успеха в каждом клубе, который тренировал. Мы верим, что он встряхнет нашу команду своей энергией", – цитирует президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви официальный сайт клуба.

Напомним, что ранее был отправлен в отставку Маурисио Почеттино, возглавлявший "шпор" с 2014 года.