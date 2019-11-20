Форвард "Тампы" Кучеров получил травму в игре с "Сент-Луисом"

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров не смог доиграть матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Сент-Луис Блюз". В конце второго периода он попал под силовой примем Брэйдена Шенна. После этого на льду россиянин больше не появлялся.

Как заявила пресс-служба "молний", у Кучерова выявлена травма верхней части тела. По словам главного тренера "Тампы" Джона Купера, российскому хоккеисту удалось избежать сотрясения мозга. О сроках восстановления россиянина не сообщается.

Brayden Schenn levels Nikita Kucherov pic.twitter.com/tuETi7bTFo — Brady Trettenero (@BradyTrett) November 20, 2019

Напомним, что "Сент-Луис" дома обыграл "Лайтнинг" со счетом 3:1.