Новая образовательная платформа увеличит долю инновационных товаров в легкой промышленности

Как создать успешный текстильный бизнес? В России открылась образовательная платформа, которая поможет увеличить долю инновационных товаров в легкой промышленности. Организаторы поддерживают талантливых специалистов и собирают на одной площадке лучшие проекты со всех регионов страны.

Участников сотни. Среди победителей, например, перчатка Брайля, с помощью которой слепоглухие могут общаться с любым человеком в любом месте и на любом языке, интерактивная световая фурнитура для взрослой и детской одежды, а также ткани из вторсырья.

"Мы, как негосударственный институт развития, надеемся, что программа поддержки инновационных проектов в области легкой промышленности SEASONS tech, поспособствует реализации участниками своих возможностей и получению ими поддержки со стороны профильных экспертов и инвесторов", — говорит Анна Исаева, советник по развитию компании "Иннопрактика".