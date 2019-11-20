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20 ноября 201911:11

Тренер "Химок" Куртинайтис: "Реал" был намного лучше нас

Twitter / BC Khimki

Главный тренер подмосковных "Химок" Римас Куртинайтис раскритиковал действия своей команды в матче девятого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги против мадридского "Реала". Также он поздравил соперника россиян с хорошей игрой.

"Мы сделали много неправильных вещей. Первая и вторая четверти получились просто ужасными. "Реал" был сегодня намного лучше нас. Соперник хорошо сыграл в защите", – цитирует Куртинайтиса официальный сайт подмосковного клуба.

Напомним, что "Химки" уступили "Реалу" в Мадриде со счетом 76:104 в рамках девятого тура регулярного чемпионата Евролиги.

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