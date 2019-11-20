Чемпионат Европы. Российские керлингисты потеряли шансы на выход из группы

Мужская сборная России крайне неудачно выступает на чемпионате Европы по керлингу, который в эти дни проходит в шведском Хельсингборге. Уступив в седьмом туре команде Нидерландов со счетом 4:12, россияне лишились шансов на выход в плей-офф. В турнирной таблице они занимают последнее место.

В активе российских керлингистов лишь одна победа. При этом наша команда потерпела уже шесть поражений. В восьмом туре россияне сыграют с норвежскими керлингистами. Встреча между ними состоится 20 ноября.

За сборную России выступают скип Сергей Глухов, Алексей Тимофеев, Артур Раджабов, Антон Калалб и Алексей Тузов.