Археологи СО РАН обнаружили в Денисовской пещере фигурку льва возрастом 45 тысяч лет

Новосибирские археологи обнаружили в Денисовской пещере фигурку льва из бивня мамонта. Примерный возраст находки — около сорока пяти тысяч лет. Ее длина — 42 мм, ширина — 8,5 мм, а толщина — 11 мм. По словам сотрудников Института археологии Сибирского отделения РАН, зооморфная скульптура, относящаяся к настолько древней эпохе, в Сибири найдена впервые.



Несмотря на отстутсвие у миниатюры головы, исследователи по форме туловища установили, что она изображает пещерного льва. В советской палеонтологии таких животных называли тигрольвами.



По предположению археологов, пещерного льва запечатлели в беге галопом и характерной позе перед прыжком. Кроме того, костяной хищник имеет орнамент в виде насечек — по четыре в каждом из восемнадцати рядов. Также, предположительно в районе брюха, у фигурки обнаружили следы природного пигмента — охры. Вероятно, таким образом автор хотел обозначить ранение животного.

"Это первое известное зооморфное изображение на территории Сибири, Центральной и Северной Азии, относящееся к такой древности. В Сибири находили зооморфные скульптуры периода палеолита, но все они были не старше 23 тысяч лет. Точный возраст этой фигурки нам еще предстоит установить, однако данные радиоуглеродного анализа, проведенном в университете Оксфорда, а также оптического анализа, свидетельствуют о том, что ее возраст приблизительно равен сорока пяти тысячам лет", — рассказал ГТРК "Новосибирск" завотделением Института археологии и этнографии СО РАН Михаил Шуньков.