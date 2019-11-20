Стал известен состав сборной России на первый этап Кубка мира по биатлону

Союз биатлонистов России утвердил состав национальной команды на первый этап Кубка мира сезона-2019/20, который стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде. Об этом сообщила пресс-служба организации.

За мужскую сборную выступят Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Дмитрий Малышко и Никита Поршнев.

Женскую часть команды представят Тамара Воронина, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Кристина Резцова, Виктория Сливко и Екатерина Юрлова-Перхт.