Боевой робот "Маркер" испытает оружие в начале 2020 года

Новейший российский боевой робот "Маркер" проведет испытания вооружения в первой половине 2020 года. Дрон должен будет уничтожить цель в автоматическом режиме, сообщает агентство ТАСС.

Также создатели боевого робота из НПО "Андроидная техника" утверждают, что на данный момент собрали и испытывают две гусеничных платформы. Кроме того, будет модификация дрона на колесном ходу.

17 октября робота "Маркер" презентовали на испытательном полигоне в Магнитогорске. Дрон показал, что может самостоятельно проложить маршрут как по городу, так и через лес и проехать по нему. На боевого робота можно установить либо стрелковое вооружение, либо специальное устройство для запуска небольших разведывательных беспилотников, которые могут работать по одному или целой группой.