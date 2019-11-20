Следователь СКР взял в заложники беременную жену в Ростове-на-Дону

В центре Ростова-на-Дону полицейские оцепили квартал из-за захвата заложницы. По предварительной информации, следователь регионального управления СКР угрожал застрелить беременную супругу.

Семейная драма разыгралась в доме 224 по Красноармейской улице. С утра мужчина забаррикадировался в квартире и взялся за пистолет, пригрозив убить жену. Что послужило причиной конфликта, остается неизвестным.

Источник сообщил изданию 1Rnd, что в квартире проживает бывший сотрудник полиции, а ныне — следователь ростовского управления СКР. Стражи порядка перекрыли весь квартал и более трех часов вели переговоры со злоумышленником. В конце концов он согласился сложить оружие и сдаться, отпустив заложницу. Женщина не пострадала, ее супруга везут на медосвидетельствование.

По неподтвержденным данным, инцидент связан с продолжением расследования нарушения гостайны и коррупции главой ГУ ФСИН по Ростовской области Муслимом Даххаевым, которого задержали на минувшей неделе.